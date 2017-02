AALBORG: Det skulle være så smart, men i virkeligheden endte det med at være meget besværligt og tage meget lang tid. Lotte Sørensen, som arbejder i city og derfor ofte parkerer i parkeringskælderen under Friis, er ikke imponeret over den parkerings-app, shoppingcentret introducerede for nylig.

Til at begynde med virkede den godt nok efter hensigten, men midt i februar opstod der pludselig problemer, fordi app’en ikke tjekkede hendes bil ud, som den skulle.

Oceaner af tid

- Jeg brugte oceaner af tid på at finde frem til en, der kunne hjælpe mig. Men det var svært at få fat i nogen, fordi det var efter klokken 19 om aftenen, og derfor endte jeg med at blive stillet videre fra den ene til den anden, fordi ingen rigtigt kunne hjælpe, fortæller hun.

Lotte Sørensen har opsat sin app til løbende at tanke penge fra hendes bankkonto, så der altid er nok til at betale for at parkere. Så med udsigt først at kunne tjekke ud, når de 48 timer man maksimalt kan komme til at betale for var gået, kunne det let blive en dyr affære.

Orker ikke mere

Det lykkedes hende dog til sidst at få fat i et firma, der kunne hjælpe hende - men først efter en masse bøvl, forsøg på at afinstallere app’en, fremsendelse af dokumentation osv.

- Dem, jeg kom til at snakke med, var sådan set søde nok. Men jeg forstår ikke, at Friis ikke har en vagt, man kan få fat i, for næste dag skete det samme igen, så nu er jeg holdt helt op med at bruge parkeringskælderen, fordi jeg ikke orker at bruge flere timer på at ringe rundt til forskellige mennesker, siger Lotte Sørensen.

Hun downloadede oprindeligt app’en for at slippe for at stå i kø til at betale i Friis, hvor et kamera automatisk registrerer alle biler, når de kører ind og ud. Men det er åbenbart det system, der er gået lidt ged i.

Klar til fremtiden

- Det er rigtigt nok, at der har været lidt problemer. Men vi er i gang med at introducere et helt nyt p-system, der på alle andre måder har virket fantastisk, og som vil gøre os klar til fremtiden, når Magasin rykker ind, siger centermanager i Friis Lotte Skou.

Hun beklager bøvlet med den ny app, som andre kunder også har klaget over - men forsikrer, at alle naturligvis holdes økonomisk skadesløse.

Nyt kamera på vej

- Der er omkring 2 procent af dem, der har brugt app’en, som har haft problemer. Måske fordi der mangler et bagudvendt kamera, så det gør vi noget ved nu. Og kommer man ud for noget, inden det er på plads, skal man endelig kontakte os. Så sørger vi for, at ingen bliver trukket for meget for at parkere, understreger hun.

Ifølge Lotte Skou har Friis også sat ekstra folk på til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer. Og centret vil bestræbe sig på, at alt er, som det skal være, senest på tirsdag.

Beklager dybt

- Jeg beklager dybt, hvis der er nogen, som har haft problemer. Men alle skal nok blive godtgjort, så ingen kommer til at lide økonomisk skade, forsikrer Lotte Skou.

Betaler man med kort eller kontanter i shoppingscentrets parkeringsautomater er der ingen problemer, selvom de også koblet op på systemet, som affotograferer bilens nummerplade. Og det er fortsat også muligt at parkere gratis den første time, hvis man skal ind og handle i centret.