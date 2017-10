Regeringen sløjfer produktivitetskrav: Her er reaktionerne

DANMARK: Kravet om, at offentlige sygehuse hvert år skal være to procent mere effektive for de samme penge, bliver sløjfet i 2018.

Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti onsdag.

Her kan du læse reaktioner på aftalen:

Næstformand Lisbeth Lintz, Overlægeforeningen:

- Det er godt at se, at politikerne endelig har lyttet og forstået, at vi skal have drejet fokus over på kvalitet for hver enkelt patient frem for blot at fokusere på mere og mere behandling.

Formand Bent Hansen (S), Danske Regioner:

- Det her en god dag for de mange danskere, som hvert år er i kontakt med hospitaler. Uden produktivitetskravet får sundhedspersonalet bedre mulighed for at indrette behandlinger og kontroller på patienternes præmisser.

Formand Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen:

- Vi har skullet behandle stadig flere patienter, og den udvikling stopper ikke nu. Derfor er det vigtigt, at vi kommer af med det urealistiske produktivitetskrav og får de ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven.

Sundhedsordfører Stine Brix, Enhedslisten:

Når der ikke følger penge med aftalen, så betyder det desværre, at der er en stor risiko for, at personalet fortsat skal løbe stærkere og stærkere. Derfor er kampen for et bedre sundhedsvæsen langt fra slut nu.

Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA:

- Glædeligt, at regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti at suspendere kravet i 2018 om, at de ansatte skal løbe to procent hurtigere.

Formand Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti:

- Der burde være afsat ekstra penge til sygehusene, så de kan løse deres opgaver ansvarligt, både fordi der stadig er pres på ventelisterne, og fordi der kommer flere ældre patienter de kommende år.

Finansordfører Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet:

- Jeg er glad for, at regeringen har bøjet sig for det brede flertal i Folketinget. Det er positivt ikke mindst for de mange faglige medarbejdere rundt i sundhedsvæsnet, at det er kommet på plads.

Velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, Cepos:

- Det er rigtigt at ændre det nuværende produktivitetskrav, for det sætter ikke patienternes sundhed i centrum. Men det er hovedløst at fjerne produktivitetskravet, før man har fundet noget bedre at sætte i stedet.

/ritzau/