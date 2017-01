BRØNDERSLEV: Brønderslev er klar til at huse den kommende politiskole. Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V) har fredag rettet henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) med et tilbud om at etablere politiskolen i Brønderslev.

Brønderslev øjner en chance efter at Søren Pape Poulsen ikke anser placeringen af den kommende politiskole for endelig fastlagt endnu og ønsker flere muligheder undersøgt.

I den forbindelse gør Mikael Klitgaard mærksom på Brønderslev Kommune som en oplagt mulighed for placering af en vestlig politiskole.

- Brønderslev er centralt beliggende midt i Vendsyssel med en optimal infrastruktur. Der er kort afstand til Aalborg Lufthavn, som er beliggende nord for Aalborg og Limfjorden. Der er motorveje direkte til Brønderslev, ligesom der er timedrifts togforbindelser til Brønderslev by, skriver Mikael Klitgaard til ministeren.

- Beliggenheden tæt på Aalborg sikrer bl.a. mulighed for et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Aalborg, f.eks. Aalbrog Universitet.

- Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH) er beliggende centralt i Brønderslev by og skolen tilbyder allerede i dag forberedelsesfag til Politiskolen og har høj succesrate af elever, der optages på Politiskolen.

- Desuden råder NIH over en lang række faciliteter som vil kunne benyttes af Politiskolen.

I området indgår endvidere flere styrketrænings-, hal og svømmefaciliteter (50 m bassin).

Mikael Klitgaard fortæller, at politiskolen arealmæssigt kunne etableres i umiddelbar nærhed af højskolen.

- Der vil på denne måde være basis for et tæt samarbejde mellem højskolen og politiskolen, ligesom de studerende fra begge skoler vil kunne indgå i et fælles, positivt studiemiljø. Det vil være en spændende nytænkning at opnå en synergi mellem to institutioner, der har hver deres udgangspunkt.

Mikael Klitgaard ser som borgmester mange muligheder ved en placering af politiskolen i Brønderslev Kommune.

- Jeg synes det ville et positivt signal at sende, at også en mindre by kan komme i betragtning ved placering af statslige institutioner.

Mikael Klitgaard fortæller til NORDJYSKE, at han har inviteret justitsministeren til Brønderslev.

- Jeg vil gerne vise ministeren mulighederne i vores kommune, siger Mikael Klitgaard.