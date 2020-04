Professor: Vi har set toppen af første coronabølge i Europa

KØBENHAVN:Europa ser for denne omgang ud til at have set det værste fra coronavirusset.

Det vurderer en dansk professor, efter at flere europæiske lande på det seneste har meldt om en positiv udvikling i antallet af coronarelaterede dødsfald.

- Vi har set toppen af den første bølge, fordi alle lande i Europa har igangsat en række tiltag for at dæmpe smittespredningen.

- Og det er lykkedes. Derved er der også en nedgang i antallet, som er døde, siger professor Jens Lundgren fra Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Blandt nogle af de større europæiske lande har både Italien og Frankrig søndag kunnet berette om et fald i antallet af nye coronarelaterede dødsfald.

I Italien er der registreret 260 døde i det seneste døgn. Det er det laveste antal siden 14. marts, oplyser de lokale myndigheder.

Også Storbritannien har oplevet et fald i antallet af coronarelaterede dødsfald. Det seneste døgn er 413 personer smittet med coronavirus døde på de britiske hospitaler, oplyser den britiske regering søndag. Det er det laveste i en måneds tid.

På grund af den seneste tids positive udvikling rundt om i Europa er flere lande så småt begyndt at genåbne efter at have været lukket ned.

Italien, som i Europa har været hårdest ramt af corona, vil først indlede en gradvis genåbning fra 4. maj.

I forbindelse med den europæiske genåbning er det ikke så meget tallene for coronarelaterede dødsfald, som man bør forholde sig til, forklarer professor Jens Lundgren.

- Det skyldes, at det tager flere uger, efter man er smittet, til at man dør.

- Så man skal kigge på andre faktorer, som bedre kan vurdere, om åbningsprocesserne sker hensigtsmæssigt eller ej, siger han.

Først og fremmest bør landene kigge på, hvor mange der bliver smittet med virusset. Dernæst bør der kigges på, hvor mange smittede der bliver indlagt på hospitalerne.

- Det er de to helt afgørende faktorer, som skal bruges til at navigere de forskellige samfund igennem processen med en genåbning, siger Jens Lundgren.

Danmark og Spanien er nogle af de europæiske lande, der allerede har taget hul på en genåbning.

Eksempelvis har børnene i Spanien søndag for første gang i seks uger kunnet gå på gaden og lege.

