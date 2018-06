Proppen i åen kan medføre oversvømmelse

ELLING: Nyanlagte diger langs Elling Å er ikke nogen garanti mod en ny oversvømmelseskatastrofe á la den, der ramte Elling i oktober 2014.

Det er den korte udgave af konklusionen i en ny rapport, som rådgivningsfirmaet Niras har udarbejdet for Vejdirektoratet og Frederikshavn Kommune.

Broen på Skagensvej udgør nemlig en prop i åen, når vandstanden stiger ekstremt.

Det oplevede man i 2014, da Skagensvej var spærret, fordi kørebanen stod under vand i en længere periode.

Siden har kommunen opført diger for at beskytte især området ved Vestergårdsvej, hvor flere end 20 huse blev vandskadet i efteråret 2014.

Desuden er der sat et skjold af jernplader på broen for at hindre, at åvandet kan løbe ud på Skagensvej og videre bag om digerne.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olsen (LA) har tidligere i år i folketinget postuleret, at diger og pumper er tilstrækkeligt til at afværge nye oversvømmelser i Elling. Derfor vil staten ikke bruge penge på en ny bro med større gennemstrømning under Skagensvej (statsvej).

Ministerens afvisning kom inden rapporten, som analyserer behovet for en ny bro, blevet færdig, og rapporten når til den modsatte konklusion af ministerens.

Niras har regnet på konsekvenserne af en 2014 hændelse ud fra to forskellige klimamodeller - en ekstrem og en middel.

Ved ekstrem klimaændring kan vandet i åen vest for for Skagensvej stige 30 cm mere end i 2014.

Herved vil vandstanden overstige digekronen, og både villakvarteret omkring Vestergårdsvej og Skagensvej vil blive oversvømmet i et omfang svarende til oktober 2014.

Og årsagen er, at vandet stuver op ved Skagensvej.

Selv med en mindre ekstrem klimafremskrivning vil vandstanden vest for Skagensvej stige 15 cm ekstra ved en 2014-hændelse, og det vil medføre risiko for digebrud.

Rapporten opstiller tre alternative muligheder for at sikre øget gennemstrømning under Skagensvej.

Frederikshavn Kommunes tekniske udvalg peger på en løsning med en ny bro med 60 cm højere broåbning, og opfordrer ministeren til at afsætte de nødvendige penge på finansloven.

Samtidig skal vejbanen på begge sider hæves. Det vil koste i alt ca. 4 mio. kr., men til gengæld vil der kunne spares udgifter til vedligeholdelse af den gamle bro.

Formanden for udvalget, Karsten Thomsen (S), pointerer, at bolden nu ligger hos ministeriet.