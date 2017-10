Protest mod oprensning af sø

KLOKKERHOLM: Trods protester fra lystfiskere og natligt hærværk på pumpen indledte Brønderslev Kommune mandag morgen tømningen af Klokkerholm Møllesø for fisk.

Der er kommet uønskede fisk i søen, og de skal fjernes for at føre søen tilbage til en naturlig tilstand.

Det er firmaet Bioapp, der foretager opfiskningen

Lystfiskerne protesterer mod den form for oprensning af søen, da karperne i Danmarks bedste karpefiskevand forsvinder.

Lystfiskerne har dog fået lov til at få 10 karper til at sætte ud i Ny Møllesø i Dronninglund.

Biolog Therese Wallem, Brønderslev Kommune, siger, at alle tilladelser er i hus, og at det er et led i et større oprensningsprojekt i Danmark.

Lystfiskerne har lovet at opføre sig pænt og stille se til.