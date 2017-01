AALBORG: Den nuværende 20 meter høje gittermast på Vandværksvej i Hasseris bliver ikke erstattet med en 16 meter højere en af slagsen.

Det står klart, efter at firmaet bag ansøgningen, Telcon A/S, Varde, har trukket ansøgningen om at erstatte det eksisterende sendeanlæg med en 36 meter høj mast.

Sagsbehandler hos by- og landskabsforvaltningen John Blake Cocks forklarer tilbagetrækningen af ansøgningen med de mange indsigelser, der er strømmet ind fra naboer og øvrige interessenter i området. Ifølge Cocks er tilbagetrækningen sket på anmodning fra ejeren af grunden, hvorpå masten står.

- 68 har skrevet under på en fælles indsigelse mod en forhøjelse af masten, og af individuelle indsigelser har vi modtaget 20, siger sagsbehandleren, der betegner mange indsigelser som velbegrundede.

Skæmmende mast

- Indsigelserne går på, at en mast af den højde vil være skæmmende, blandt i forhold til Hasseris Kirke, og at den for nogen vil komme til at stå i vejen for deres udsigt, siger han.

At man fra by- og landskabsforvaltningens i det hele taget på grundlag af ansøgningen har sendt sagen til høring i kvarteret, beror ifølge John Blake Cocks på, at der var tale om en eksisterende mast.

- Hvis der ikke havde stået en mast i forvejen, var ansøgningen blevet afvist umiddelbart, siger han.

Ifølge John Blake Cocks havde forvaltningen ved fristens udløb mandag ikke modtaget en eneste indsigelse, der udtrykte positiv holdning til masten.

Glæde hos nabo

Hos Vagn Ove Brøndum, der med adresse på Vandværksvej bor tæt på matriklen, hvor masten har til, hersker der glæde over, at sagen endte, som den gjorde.

- Og den glæde deler jeg med hele kvarteret, siger Vagn Ove Brøndum, der sammen med sin hustru indsamlede underskrifter til den fælles indsigelse.

- Alle var imod. Blot et par enkelte ønskede med henvisning til deres arbejde ikke at sætte deres navn på indsigelsen, siger Vagn Ove Brøndum.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få kommentar til sagen fra Telcom.

Mastegrundens ejer afviser overfor NORDJYSKE at kommentere sagen.