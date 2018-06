Protester mod 23 meter højt udkigstårn: Alt for dominerende

BLOKHUS: Erhvervsmanden Svend Moustens projekt med at opføre et 23 meter højt udkigstårn og nyt vartegn på Høkervej 4 i Blokhus møder modstand fra lokale beboere og erhvervsdrivende. Der er kommet 12 indsigelser mod ideen under den for-offentlighedshøring, som netop er udløbet.

Indsigelserne går generelt på, at tårnet ikke vil passe til den gamle autentiske del af Blokhus med de fredede bygninger.

Der er også fra flere sider bekymring for indsigt fra tårnet, skyggevirkninger, og at lys fra tårnet om aftenen vil genere omgivelserne. I kritikken bliver der peget på, at tårnets højde vil overskride den gældende lokalplan med 15 meter.

Indsigerne peger på, at det vil skæmme eller genere steder og bygninger som Strandingskroen, Strandhotellet, Laden, Redningsstationen, Restaurant Nordsøen, Futten, Kancelligården samt Niels Jensens Hus.

Indsigerne mener, at tårnet ikke passer ind arkitektonisk, kan skabe trafikproblemer og vil være alt for dominerende. Enkelte mener, projektet er en god ide, men skal placeres et andet sted.

Svend Mousten er ærgerlig over, at der er kommet så mange indsigelser.

- Det er et godt projekt, og jeg ønsker ikke at ændre noget i det. Selv om der er fredede bygninger i Blokhus, kan projektet gå hånd i hånd med de fredede bygninger, så der er plads til alle. I alle byer er der en udvikling, siger han.

Svend Mousten peger på, at arkitekten vil sørge for en flot bygning, som kommer til at ligne marehalm.

Han afventer nu den videre politiske behandling i teknik- og miljøudvalget, som skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et forslag til ny kommuneplan og lokalplan for det berørte område.