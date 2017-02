GUG: 147 personer har sendt indsigelser mod lukning af Gug Ungdomsklub, Aalborg, og det høje antal høringssvar glæder Maja Torp, der er mor til tre børn i ungdomsklubben.

- Jeg tænker, at det viser stor interesse fra børnenes side om at bevare ungdomsklubben. Det betyder meget, at det er lokalt, hvor børnene har en tilknytning og føler sig hjemme, siger Maja Torp, der også er folketings- og byrådskandidat for Venstre, men i denne sag udtaler sig som forælder.

Forældre har to aftener stillet computere og iPads til rådighed i Gug Ungdomsklub, og således kommer 74 af de 147 høringssvar fra børnene selv i ungdomsklubben.

Skoleforvaltningen har foreslået at lukke Gug Ungdomsklub, der i dag hører under skoleregi, for at finde penge til at give alle 6. klasseelever i kommunen et tilbud om at gå i DUS2. I stedet for foreslås det at benytte ungdomsklubtilbuddene på Visse Ladegaard og Gug Kirke. Skoleudvalget ser på sagen tirsdag.