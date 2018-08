Protester mod udvisning af 12-årig

FARSØ: En 12-årig pige fra Thailand, der lige nu går i en modtagerklasse på Farsø Skole, må ikke blive familiesammenført med sin thailandske mor i Danmark.

Moderen har de seneste fem år boet i Nordjylland sammen med sin danske mand, Heine Bøgelund Andersen, som hun giftede sig med i 2012. Datteren har boet hos sin mormor i Thailand indtil marts i år.

Familien havde håbet, at datteren kunne få permanent opholdstilladelse, men det har de nu fået endeligt afslag på, og pigens skal udvises senest mandag.

- Det er afgørende ved vurderingen af kravet om vellykket integration, om barnets forælder i Danmark bevidst har valgt at lade barnet blive i hjemlandet, skriver Udlændingestyrelsen i en udtalelse til TV2 Nord.

Sagen har vakt opsigt på de sociale medier, hvor der bl.a. er startet en underskriftindsamling på Facebook for at støtte familien og protestere mod udvisningen, ligesom SF’s byrådsmedlem og 1. viceborgmester i Vesthimmerlands kommune Theresa Berg Andersen opfordrer hele byrådet i Vesthimmerland til at lave en samlet støtteerklæring.

SF’s nordjyske folketingsmedlem, Lisbeth Bech Poulsen, siger, at hendes parti vil stille forslag om, at barnets tarv skal stå centralt i loven og opfordrer alle nordjyske politikere til at stå sammen om at gøre det tydeligt, at den nuværende lov, hvor barnets tarv ikke har højeste prioritet, er umenneskelig og uacceptabelt og at loven skal laves om.