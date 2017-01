PARIS: Den tyske landsholdsspiller Julian Draxler skifter fra fodboldklubben Wolfsburg til Paris Saint-Germain på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021.

23-årige Julian Draxler begyndte sin karriere i Schalke 04 i 2011 og var i 2014 med til at vinde VM med Tyskland.

- For første gang i karrieren vil jeg opleve et nyt land, en ny liga, og jeg er meget stolt af at tage dette skridt til en af de bedste klubber i Europa, siger Julian Draxler til den franske fodboldklubs hjemmeside.

Franske medier skriver, at PSG betaler en transfersum på 36 millioner euro (268 millioner kroner) for Julian Draxler.

Julian Draxler er kendt som en teknisk dygtig offensiv midtbanespiller og skal kæmpe om spilletid med typer som franske Hatem Ben Arfa, brasilianske Lucas og nyindkøbet Giovani Lo Celso fra Argentina.

Allerede lørdag kan Julian Draxler få debut for PSG, som møder Bastia i den franske pokalturnering.

PSG er midtvejs i sæsonen placeret på en tredjeplads i den bedste franske række. Pariserne er fem point efter førerholdet Nice.

/ritzau/