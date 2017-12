Psykiatri-forening: Kortere ventetider koster i behandlingen

Tallene for ventetider i psykiatrien er historisk lave. Men samtidig er der stigende problemer med genindlæggelser og patienter, der oplever, at de udskrives for tidligt.

Det oplyser Landsforeningen Sind, en forening der arbejder for forståelse for sindslidende og deres pårørende.

- Det er en rigtig god ting, at ventetiderne er bragt ned, og at udredningsgarantien, der er givet for snart mange år siden, overholdes. Men det er jo ikke en medalje uden bagside.

- En af grundene til, at man har kunne det, er, at man har flyttet ressourcer fra behandlingen dem, der allerede var i psykiatrien, over til udredningen, siger landsformand Knud Kristensen.

Det er ifølge Politiken tal fra Landspatientregisteret, der viser markant nedbragte ventetider i psykiatrien.

Mens børn og unge i september 2008 ventede 80 dage på første kontakt i psykiatrien, gik der i september i år 21 dage. Voksne havde i september 2008 34 dages ventetid mod 18 dage i år.

Knud Kristensen er glad for, at politisk fokus i form af garantier har været med til at nedbringe ventetiderne. Men han kritiserer, at pengene ikke er fulgt med.

- Vi så gerne, at man havde tilført ressourcer, så man havde kunne leve op til garantien, uden at det så og sige går ud over andre patienter, siger han.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen har vist, at antallet af svært psykisk syge, der indlægges mindst fem gange om året, er steget med 45 procent fra 2009 til 2015.

Samtidig oplyser Knud Kristensen, at flere af foreningens medlemmer henvender sig, fordi de mener, at de er udskrevet for tidligt.

Udredningsretten på det psykiatriske område blev indført i 2013 af daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF).

I første omgang skulle det inden for 60 dage afklares, hvad borgeren fejler, hvis det var lægefagligt muligt. Siden 1. september 2015 har tidsfristen været 30 dage.

/ritzau/