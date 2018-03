Psykiatriske patienter går hjem uden helbredelse

Når voksne udskrives efter en psykiatrisk indlæggelse, vurderer hver tredje, at behandlingen ikke har hjulpet dem.

Det viser en årlig patientundersøgelse, som de fem regioner står bag.

Resultaterne er baseret på svar fra 12.776 ambulante og indlagte patienter samt forældre til patienter i børne- og ungepsykiatrien.

Det kommer bag på Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, at patienterne ikke mærker en større effekt.

- Samfundsmæssigt er det bindegalt, fordi folk risikerer at slås med psykisk sygdom meget længe. Økonomien er måske presset, men behandlingen er også for konservativ, siger han.

I undersøgelsen svarer 65 procent af de voksne indlagte, at de føler, at de har fået det bedre af behandlingen.

De resterende 35 procent har slet ikke, i ringe grad eller i nogen grad fået det bedre.

For indlagte børn og unge er det kun 26 procent, som vurderer, at behandlingen har haft en positiv effekt. Til de unge er spørgeskemaet dog udleveret i begyndelsen eller midt i behandlingsforløbet, hvilket kan påvirke oplevelsen.

Selv om det ifølge formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner Charlotte Fischer (R) er usandsynligt at opnå fuld tilfredshed, er tallene ikke desto mindre en falliterklæring.

- Der skal et skifte til. Vi har målt vores succes på, om vi var gode til at holde ventelisterne nede. Her skal vi måle på, om det rent faktisk virker, siger hun.

Hun mener, at der blandt andet mangler kommunale tilbud om terapi, når patienterne udskrives, så de kan få hjælp til deres grundlæggende problemer.

Den holdning bakkes op i Bedre Psykiatri.

- Vi er for gode til at begynde med medicin, og det er sjældent, at vi kommer videre end det. I værktøjskassen skal man også bruge samtaleterapi, kost og motion samt systematisk inddragelse af pårørende, siger generalsekretær Thorstein Theilgaard.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) udtaler i en pressemeddelelse, at der har været fokus på udredning og behandling, men at der fremover også skal fokus på, at flere skal blive raske efterfølgende.

Hun ventes at præsentere en samlet plan for psykiatrien senere i år.

/ritzau/