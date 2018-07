Puch tur satte ny rekord

MORS: En grøn mælkekasse på ladet og måske en rævehale til pynt. Sådan skal en gammel Puch-knallert stadig se ud. Det kunne man forvisse sig om, da hele 205 af slagsen lørdag var samlet til Puch Klub Mors’ årlige sommertur.

Puch turen, der er Danmarks største af sin art, har fortsat tendensen med at sætte ny rekord i deltagerantal hvert eneste år, for folk kommer langvejs fra for at køre med.

Årets tur bragte paraden af gamle Puch-knallerter rundt på den nordlige halvdel af Mors på en cirka 80 kilometer lang rute ad bivejene.

Der var tid til stop undervejs, og til de uundgåelige småreparationer på de gamle maskiner. Undervejs måtte ruten et enkelt sted ændres lidt, da vejen var spærret på grund af den voldsomme markbrand på Midtmors lørdag eftermiddag.

Turen sluttede med fest om aftenen.