Puigdemont opgiver drøm om at blive catalansk præsident

Drømmen om blive leder for et selvstændigt Catalonien er forbi for Carles Puigdemont.

Det erkender den spanske regions eksleder fra sit eksil i Belgien.

- Jeg vil ikke længere være kandidat til regionens præsidentpost, siger Puigdemont i et videoklip udsendt på sociale medier.

Meldingen kommer, få timer efter at det catalanske parlament havde støttet Carles Puigdemont ved en afstemning.

I samme forbindelse bekræftede medlemmerne, at folkeafstemningen om selvstændighed 1. oktober var gyldig.

Spaniens forfatningsdomstol har dog fastslået, at den var ulovlig.

Det var parlamentets første samling efter regionsvalget i december.

Den spanske avis El Nacional kunne via kilder i Carles Puigdemonts parti, Junts per Catalunya, tidligere torsdag erfare ekslederens beslutning om at opgive sit kandidatur.

Den catalanske eksleder sagde i januar ifølge det spanske medie Telecinco, at kampen for selvstændighed var slut.

Puigdemont står til at blive anholdt, hvis han vender hjem til Spanien.

Han flygtede fra landet, da parlamentet i Catalonien blev opløst, og der blev indledt sager mod politikere, som havde ført an i forsøget på at rive regionen løs fra Spanien.

Catalonien har været styret fra centralregeringen i Madrid de seneste 3-4 måneder, efter at premierminister Mariano Rajoy greb ind, da catalonierne erklærede selvstændighed i slutningen af oktober.

Rajoy har sagt, at der nu må vælges en catalansk præsident, som faktisk opholder sig i Spanien, som ikke sidder i fængsel og som ikke er på kant med loven.

Meldingen kan læses med direkte henvisning til de mange separatistiske politikere i Catalonien, som er blevet centrum for retssager i forlængelse af løsrivelseserklæringen.

Carles Puigdemont, som er tidligere borgmester i Girona, blev præsident i Catalonien i januar 2016. Han sad på posten i knap to år.

/ritzau/AFP