Punktum sat i byggesag i Thisted

THISTED: - Med lidt større smidighed så havde sagen nok været løst tidligere - også uden kommunens indblanding.

Det siger Esben Oddershede (V), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, KMTU, som netop har sat, hvad han håber, er det sidste punktum i en sag om lovliggørelse af Thisted Boligs byggeri på Vestre Kirkegårdsvej. Byggeriet, som omfatter 20 boliger, er opført i strid med bestemmelserne i den oprindelige byggetilladelse. Blandt andet er der terrænreguleret ud over det, der var muligt.

Nu har KMTU godkendt, at der dispenseres for den udførte terrænregulering på betingelse af, at Thisted Bolig etablerer et 180 centimeter højt hegn mod naboerne vest for byggeriet. Det er sket med en tilføjelse om, at hegnet, som skal forebygge indbliksgener, skal "ligge i en kote 1,8 meter over gulvkoten på boligernes terrasse".

- Jeg håber, vi har fundet en løsning som imødekommer utilfredsheden har naboerne til byggeriet. I hvert fald har Thisted Bolig fulgt op på de ting, der blev påpeget, da udvalget for nogle uger siden var på besigtigelse, og så kan vi lovliggøre byggeriet, siger Esben Oddershede.