Pussy Riot-baneløbere fra VM løsladt i Rusland

Fire medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot er blevet løsladt efter 16 dage i fængsel for at løbe på banen under VM-finalen i fodbold i Moskva.

Det oplyser gruppens advokat onsdag.

Gruppen løb på banen i politiuniformer under VM-finalens anden halvleg mellem Frankrig og Kroatien. De blev idømt 15 dages fængsel, og det var planlagt, at gruppen skulle løslades mandag.

Det skete umiddelbart også, men gruppen blev kort efter løsladelsen anholdt på ny, oplyser advokaten Nikolaj Vasiljev. Herefter fik de lov at overnatte i en arrestcelle natten til tirsdag.

Det stod ikke umiddelbart klart, om gruppen skulle præsenteres for yderligere anklager for at modsætte sig politiets ordre eller for at afholde en offentlig begivenhed uden tilladelse.

I så fald kunne gruppen blive idømt 10 til 15 dage mere i fængsel. Men gruppen er tirsdag blevet løsladt og er onsdag stadig på fri fod.

Aktionen var ifølge Pussy Riot en protest mod styret i Rusland under præsident Vladimir Putin og mod det internationale fodboldforbund Fifas "korrupte adfærd".

Nogle vil måske huske Pussy Riot for dens optræden i en russisk-ortodoks katedral i 2012.

Ifølge nyhedsbureauet dpa har gruppen stadig udestående retsmøder, men de fire medlemmer er altså nu på fri fod.

