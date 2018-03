Putin: Over 400 spioner blev afsløret i Rusland sidste år

Præsident Vladimir Putin siger, at hundredvis af udenlandske spioner sidste år blev afsløret i Rusland og forhindret i deres forehavende.

I en tale til sikkerhedstjenesten FSB, som Putin tidligere var topchef for, siger han, at udenlandske efterretningstjenester har optrappet deres spionage i Rusland i de seneste år.

- De arbejder ihærdigt med Rusland og anvender de mest moderne metoder og det mest moderne tekniske spionudstyr. Alene sidste år blev 72 udenlandske embedsmænd og 397 udenlandske agenter afsløret i deres spionage, siger den russiske præsident.

Rusland hævder, at USA har til hensigt at påvirke det russiske præsidentvalg senere i år, men der er ikke forelagt nogen beviser eller detaljerede oplysninger om påstanden.

I sin tale retter Putin en tak til FSB for, hvad han kalder "vellykket kontra-efterretningsarbejde" i bestræbelserne på at holde russiske våbenprojekter hemmelige.

Putin sagde i sidste uge, at Rusland har testet en række nye atomvåben, som ikke vil kunne stoppes af fjendtlige raketskjold.

De nye våben er udviklet som reaktion på USA's raketskjold. Det gælder blandt andet store interkontinentale raketter og nye typer af torpedoer.

Et af de nye interkontinentale ballistiske missiler skal være bedre end dets forgængere både med hensyn til rækkevidde og antallet af sprænghoveder.

Den russiske leder pointerer, at truslen fra terrorgrupper betyder, at Rusland må forblive åbent over for samarbejde med udenlandske efterretningstjenester - også med dem, som Rusland er uenige med.

Ifølge Putin forhindrede de russiske sikkerhedsmyndigheder 25 terrorangreb sidste år og 68 terrorforbrydelser. Han siger, at han ønsker at se FSB arbejde for at holde unge fra ekstremisme og radikalisme.

/ritzau/Reuters