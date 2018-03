Putin: Rusland har evakueret stor gruppe civile fra Ghouta

Rusland har evakueret en "ret stor gruppe civile" fra det belejrede Østghouta i Syrien, siger Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Tyrkiet har ifølge Putin bidraget til evakueringen.

Det fortæller den russiske leder på et pressemøde i Moskva med Østrigs kansler, Sebastian Kurz, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Putin oplyser ikke, hvornår denne evakuering har fundet sted.

Rusland, som har spillet en hovedrolle i Syrien de seneste par år, vil arbejde på at "gøre deeskaleringszoner til samarbejdszoner" i det krigshærgede land, fremhæver Putin ifølge nyhedsbureauet Tass.

Den russiske regering og præsidenten ønsker også at indtage en hovedrolle, når Syriens næste forfatning skal skrives.

- Vi vil forsøge at søsætte et arbejde med at skitsere en ny forfatning og opnå en fuld normalisering på baggrund af denne, siger Putin ifølge Tass.

Rusland har de seneste par år været en solid støtte for den syriske præsident Bashar al-Assads styre. Før Rusland gik ind i den blodige konflikt, var Assad presset helt i defensiven.

/ritzau/