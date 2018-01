Putin: USA's liste over rige russere er fjendtligt skridt

Trump-administrationens liste over forretningsmænd og embedsmænd tæt på Kreml er "et fjendtligt skridt". Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Præsidenten understreger, at Rusland ønsker at udvikle et positivt forhold til amerikanerne og ikke vil reagere med gengældelse.

Listen er udarbejdet i forbindelse med nye sanktioner mod Rusland, som blev indført i august sidste år. Det betyder dog ikke, at de personer, som er opført på listen, bliver ramt af sanktioner.

Men den antyder, at sanktioner kan komme til at ramme en lang række velhavende russere.

- Listen komplicerer det amerikansk-russiske forhold yderligere, siger Putin.

Den længe ventede liste over personer, som har nydt fremgang og succes, mens Putin har været ved magten, synes overvejende at bestå af navne på medlemmer af den russiske regering.

Listen med i alt 114 russiske navn omfatter hele Putins administration og den russiske regering. Den omfatter også ledende politifolk og ledere i de store statskontrollerede foretagender.

På listen er også 96 "oligarker". Den liste er en kopi af en artikel fra magasinet Forbes over Ruslands rigeste milliardærer.

USA's liste er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Kongressen på grund af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Men USA har overrasket mange iagttagere med en beslutning om ikke at straffe nogen med nye sanktioner. I hvert fald ikke indtil videre.

Nogle kongresmedlemmer beskylder præsident Donald Trump for at give Rusland frit spil. Det får også nogle til at fremsætte nye spekulationer om hans vilje til at konfrontere russerne.

Putin selv står ikke på listen, men premierminister Dmitrij Medvedev står opført. Blandt oligarkerne er Roman Abramovitsj og Mikhail Prokhorov.

/ritzau/Reuters