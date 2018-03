Putin i takketale: Vælgerne anerkender Ruslands resultater

Præsident Vladimir Putin siger i takketale for sit genvalg, at vælgerne søndag har anerkendt de resulter, der er opnået i Rusland de seneste år.

En begejstret folkemængde, som sent søndag er mødt op på Manege-pladsen i det vinterkolde Moskva, istemmer råbet fra Putin: "Rusland, Rusland, Rusland".

På en scene fortæller præsidenten, efter at være valgt for en fjerde periode, at succes ligger og venter på Rusland.

- Jeg ser i dette resultat vort folks tillid og håb, citerer nyhedsbureauet AFP ham for at sige.

Når russerne står sammen, vil de kunne udføre vigtig arbejde i Ruslands navn, proklamerer han.

Lidt senere bliver han spurgt om anklager mod Rusland, efter en russisk dobbeltspion og hans datter har været udsat for et angreb i England med en nervegift. Ifølge de britiske myndigheder er den fremstillet af militæret i Rusland.

Det betegner han som "sludder". Men den russiske regering har allerede erklæret sig villig til at samarbejde med den britiske efterforskning, påpeger han.

- Det er det rene ævl og bævl og sludder, at nogen i Rusland ville få sig selv til at gøre en sådan ting før valget og VM (i fodbold i Rusland red.).

- Vi har destrueret alle kemiske våben, fastholder han.

Da halvdelen af stemmerne sent søndag var talt op efter præsidentvalget, havde Putin sikret sig 75 procent af stemmerne, oplyser valgkommissionen.

/ritzau/Reuters