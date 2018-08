Putin-kritiker anholdt forud for afstemning og valg

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er blevet anholdt foran sit hjem i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser Kira Jarmysj, der er talskvinde for Navalnyj, på Twitter lørdag.

Det er ifølge Jarmysj uklart, hvad årsagen til anholdelsen er. Navalnyj er blevet ført til en lokal politistation i Moskva, hvor han tilbageholdes.

- Navalnyj er blevet tilbageholdt for to timer siden uden for sit hus. Han er nu på Danilovskij politistation. Det blev ikke oplyst, hvorfor han blev anholdt. De tog hans telefon, tweetede Kira Jarmysj ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nogen opererer dog fra Aleksej Navalnyjs Twitter-profil. Profilen har udsendt en anden brugers opslag fra cirka 17.15 lørdag eftermiddag med en video af en person, der føres ud fra et fængsel og over i en ambulance.

Ifølge brugeren bag opslaget er personen, der føres bort Navalnyj.

Navalnyj er en af Ruslands mest fremtrædende kritikere af præsident Vladimir Putin.

Anholdelsen kommer forud for en række valghandlinger i Rusland. Oppositionen har indkaldt til demonstrationer 9. september forud for en folkeafstemning om en kontroversiel pensionsreform.

Samme dag vil flere regioner i Rusland inklusiv Moskva afholde regionalvalg.

Ifølge AFP siger Jarmysj til radiostationen Ekho Moskyv, at anholdelsen "formentligt" er forbundet med planerne om protester.

Navalnyj var forhindret i at stille op til præsidentvalget tidligere i år. Han er også tidligere blevet anholdt for at arrangere demonstrationer mod regeringen.

Hans seneste fængselsdom var i maj. Her fik han 30 dages fængsel for sin rolle i demonstrationer mod Putin i mere end 90 byer under sloganet "Putin er ikke vores tsar", skriver Moscow Times.

/ritzau/dpa