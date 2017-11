Putin og Erdogan intensiverer dialog om Syrien

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans tyrkiske modpart, Recep Tayyip Erdogan, mødtes mandag i byen Sotji ved Sortehavet for at drøfte udviklingen i Syrien.

Selv om de to lande står på hver deres side i forhold til det syriske regime omkring præsident Bashar al-Assad, så har de siden 2016 arbejdet sammen i forlængelse af en forsoningsaftale, som blev indgået efter en dyb krise omkring tyrkernes nedskydning af et russisk krigsfly.

- Vores forhold er genoprettet til fuld kapacitet, sagde præsident Putin, inden han mødtes med Erdogan.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, siger, at drøftelserne i Sotjij har særligt fokus på såkaldte "deeskalerings zoner. Her skal væbnede sammenstød nedtrappes, og indsatsen med nødhjælp intensiveres.

Samtidig skal de drøfte processen frem mod en politisk løsning. Den omfatter blandt andet spørgsmålet om Assads fremtidige rolle i Syrien.

Putin og Erdogan mødtes senest i Ankara i september. Her enedes de om aftaler om at presse på for at få oprettet en deeskalerings zone i provinsen Idlib og andre steder.

Rusland og Iran er de vigtigste støtter bag al-Assad i Syrien, hvor Ruslands militære intervention vendte udviklingen i Syriens konflikt.

En politisk kommentator, Aleksei Malasjenko, direktør ved tænketanken Civilisationernes Dialog, fremhæver, at Putin og Erdogan har "fælles behov omkring Syrien".

- Rusland er i en meget vanskelig situation i Syrien, og det har ikke råd til at miste allerede. Det har end ikke råd til at miste partnere, siger han.

- Samtidig er Erdogan stærkt utilfreds med Vestens holdning til ham, siger han.

Malasjenko siger, at den tyrkiske leder har indgået en aftale med Rusland om at købe landets S-400 luftforsvarssystemer. Handlen til op mod 13 milliarder kroner, har chokeret Tyrkiets allierede i Nato.

/ritzau/AFP