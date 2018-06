Galleri: Putin og Robbie Williams åbnede VM

FODBOLD: Ruslands præsident, Vladimir Putin, bød velkommen til alle gæster i landet, da han torsdag holdt en tale ved åbningsceremonien til VM.

Klokken 16.45 - et kvarter inden åbningskampen mellem Rusland og Saudi-Arabien gik i gang - talte Putin.

- Vi er virkelig glade for at afholde VM i vores land. Fodbold er elsket her. Rusland er et åbent, gæstfrit og venligt land, siger Putin.

Talen varede omkring fem minutter, og præsidenten kom også ind på fodboldens betydning for hele verden.

- Uanset hvilke traditioner vi har, så bringer fodbold os alle sammen i et fællesskab. Vi holder sammen i kærlighed til dette spektakulære spil, lyder det fra Putin.

Gianni Infantino, præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, var også på talerstolen og bød alle velkommen til VM.

Den tidligere brasilianske landsholdsangriber Ronaldo og den spanske målmand Iker Casillas var også inde på banen og fik klapsalver med på vejen.

Der var også musik, show og underholdning inden åbningskampen.

Musikeren Robbie Williams leverede blandt andet nogle af sine kendte sange, heriblandt "Let me entertain you", "Feel", "Angels" og "Rock DJ".

