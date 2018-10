Putros: De små ting går imod os

FODBOLD: Superligaens tv-penge uddeles efter denne runde, og for Hobro IK bliver det ikke den store guldgrube, efter holdet fredag aften tabte i Esbjerg.

Halvvejs igennem sæsonen ligger holdet sidst i Superligaen med blot ni point for de første 13 kampe.

2-0 nederlaget kom efter to scoringer i anden halvleg, efter holdet ellers var kommet i vejen for mange Ebsjerg-angreb i første halvleg, og kun en enkelt personlig fejl gav en friløber til Emmanuel Oti.

- Ja, jeg synes jo egentlig, at vi havde godt styr på dem. Og så ender vi med at tabe på de der små tilfældigheder, der altid afgør en kamp, der egentlig ligner en 0-0 kamp eller en smal sejr til det ene hold, siger forsvarsspilleren Frans Dhia Putros.

- Nu skal vi lige sunde os lidt ovenpå den her, og så skal vi blive ved med at arbejde på især dødboldene til træning. Vi bruger jo masser af tid på det. Så har vi Vejle næste gang, hvor vi egentlig spillede en god kamp, men kampen vendte lidt på det, der mindede om en fejlkendelse. Vejle er bestemt et godt hold, men det er et hold, som vi godt kan spillede en god kamp imod, siger forsvarsspilleren.

Hobros hjemmekamp mod Vejle spilles næste søndag 28. oktober med kampstart allerede klokken 12.00.