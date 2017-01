ALBERTVILLE: Qatars håndboldlandshold leverede søndag en stor overraskelse ved VM med en 21-20-sejr over Tyskland.

Sejren sender Qatar videre til kvartfinalerne, hvor Slovenien venter.

De tyske favoritter, der for et år siden sensationelt vandt EM-guld, gik ind til de sidste 30 minutter med en spinkel føring på 10-9.

Det så fortsat lovende ud, da duellen gik ind i slutfasen, men så trådte Rafael Capote i karakter for Qatars sammenbragte landshold.

Cubansk fødte Capote scorede fire gange i træk, så Tyskland pludselig var bagud 20-21.

Med 30 sekunder tilbage misbrugte tyskerne en chance for at udligne, og det gav Youssef Benali mulighed for at cementere Qatars sejr. Benalis scoring fik dog ikke lov at tælle, da tiden var udløbet.

I kvartfinalerne venter Slovenien, der lørdag sendte Rusland ud af turneringen.

Qatar vandt for to år siden VM-sølv på hjemmebane, men det var de færreste, der havde regnet med, at holdet ville gøre sig gældende i år i Frankrig.

/ritzau/