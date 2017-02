AALBORG: Længe lignede det et nederlag for anden aften i streg, men Aalborg Pirates fik skruet op for både kvalitet og tempo og endte med en sejr på 4-3 over Herning.

Den ordinære kamp endte 3-3, og i overtiden måtte Aalborg først kæmpe i undertal efter en udvisning til Sebastian Ehlers, men Daniel K. Nielsen røg samme tur efter yderligere et minut, og så var det i stedet Aalborg, der kom i powerplay.

Her scorede Peter Quenneville med blot 3.6 sekunder tilbage på uret - nærmest en tro kopi af kampen mod Røcovre tidligere på sæsonen, hvor der blot var et sekund tilbage på uret.

Første periode var uden de helt store målchancer. Herning tog dog alligevel føringen efter seks og et halvt minut, da Lasse Lassen scorede fra en lettere spids vinkel i højre side af angrebszonen.

Aalborgs bedste mulighed tilfaldt Bryce Reddick i powerplay, da han blev spillet rimeligt fri tæt på mål, men han kunne ikke sende pucken forbi Simon Nielsen.

Anden periode blev hurtigt værre for piraterne, der efter tre minutter fik sendt forward Henry Hardarson i bad for en checking to the head. Den blev takseret til fem minutter plus en game misconduct straf, og i de fem minutters overtal scorede Lasse Lassen sit andet mål i kampen, da han med et godt håndledsskud sendte pucken over i det modsatte hjørne.

Piraterne var dog langsomt vågnet op og begyndte for alvor at lægge pres på, og nærmest mirakuløst udmøntede det sig i en scoring i powerplay, hvor holdet ellers har været det ringeste hold i ligaen i denne sæson.

Bryce Reddick sendte pucken ind med et håndledsskud fra blueline, og både han og Ryan McDonough havde muligheder for at udligne.

Aalborg Pirates indledte tredje periode med 37 sekunder i overtal, og netop som Herning blev fuldtallige igen, så kørte Julian Jakobsen godt på under mål, erobrede pucken og i to omgange sendte han pucken i mål.

Men bare to minutter senere kom gæsterne i front igen, da Marcus Jensen fik kontrol over pucken og fra en spids vinkel lagde pucken forbi Quemener i piratburet.

Piraterne lagde pres på og havde flere chancer, men først fem minutter før tid kom udligningen. Og endnu engang var der nærmest tale om et mirakel, da det blev den første scoring i sæsonen - og andet i karrieren - for backen Kristian Kodal, der samlede en løs puck op ved den fjerne stolpe og lagde den i det tomme mål.