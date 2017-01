Her kan varmeprisen stige med 10 procent

Test din viden her .

Her er 10 spørgsmål til at teste din viden om Donald Trump, USAs 45. præsident

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies