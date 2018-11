Rask reddede Hobro fra større nederlag

FODBOLD: Træner Allan Kuhn prøvede noget, han endnu ikke havde prøvet i denne sæson, da Hobro fredag aften gæstede OB i Superligaen.

Træneren kunne for første gang i sæsonen stille med samme startellever som i den seneste kamp, men de 11 spillere, der gav en sejr i søndags mod Vejle kunne ikke følge op med nye point i udekampen på Fyn.

Faktisk kunne nederlaget være blevet langt større end de 1-0, der endte med at stå på måltavlen for OB var klart det bedste mandskab på banen og havde også en mængde afslutninger mod mål.

Allerede efter 10 minutter kom hjemmeholdet foran - bolden blev afleveret rundt foran Hobro-feltet og blev til sidst trillet hen til Janus Drachmann, og anføreren betænkte sig ikke, men sendte fluks et drønhårdt spark af sted, der gik ind i lavt i målhjørnet uden chance for keeper Jesper Rask.

Målmanden fik dog en rolle at spille senere i halvlegen. Først dukkede han op med en god redning på et langskud fra Bashkim Kadrii, så fik han lige fingerspidserne på en lidt kikset afslutning fra Troels Kløve, og han reddede igen fra Kadrii, da denne forsøgte sig med en halvflugtning fra kanten af feltet.

I den anden ende havde Hobro godt nok bolden i mål, men Julian Kristoffersen begik klart frispark på målmand Grytebust i det fynske bur.

Også OB havde bolden i nettet endnu engang i første halvleg, da NIcklas Helenius tog et godt løb til forreste stolpe og sendte et indlæg fra højresiden i kassen, men han blev - fejlagtigt - dømt for offside.

Hobro lavede allerede midtvejs i første halvleg om på opstillingen, og rykkede Emmanuel Sabbi ud på kanten, hvor han skulle stå over for Mikkel Desler, der allerede havde fået en advarsel.

Men amerikaneren havde en af de dage, hvor det sidste touch ikke ville lykkes.

Straks i anen halvleg burde hjemmeholdet være kommet på 2-0, da Jeppe Tverskov med en genial lobpasning fandt Nicklas Helenius, men den tidligere AaB-angriber mistime sit hovedstød og sendte bolden forbi både Jesper Rask og målet.

Derfra var det som om, at OB slappede lidt mere af i det offensive spil, Hobro havde bolden mere, men de blev aldrig for alvor farligere. Et frispark fra Vito Hammershøj-Mistrati, der ramte sidenettet, var vel holdets bedste forsøg.

I det 90. minut fik Hobro et rigtig godt tilbud, da Jonas Brix-Damborg med en fremragende pasning fandt Quincy Antipas, men han afsluttede lige på Grytebust.

Sejren sender lige præcis OB ind i topseks, men Hobro fortsat ligger sidst i Superligaen med 12 point for 15 kampe.