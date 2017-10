R-kandidat kan ikke støtte Allerslev som spidskandidat

Randi Hjortsholm, der er nummer fire på De Radikales kandidatliste til kommunalvalget i København, trækker sin støtte til partiets spidskandidat og beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev.

- Jeg er ikke enig i den måde, hun forvalter sin magt og position på, siger Randi Hjortsholm.

- Den her sag er så etisk forkert, at jeg er nødt til at sige - uanset om det er upraktisk for vores kampagne - at jeg menneskeligt ikke kan stå inde for det.

Anna Mee Allerslev lånte i august hallen på Københavns Rådhus til sin private bryllupsreception. Lokalet fik hun stillet til rådighed kvit og frit. Efter kritik betalte Allerslev i denne uge 65.000 kroner for lokaleleje.

Men samtidig kunne BT berette, at hun i månederne op til brylluppet sendte 84 spørgsmål til kommunens embedsmænd. Blandt andet for at få prisen i bund.

Randi Hjortsholm har i et stykke tid haft det "rigtig, rigtig svært" med at støtte Allerslev. At hun nu toner rent flag skyldes, at Allerslev bad om at få lukket rådhuset under receptionen.

- Rådhuset er borgernes rådhus, det er ikke en eller anden borgmesters rådhus.

- Jeg kan simpelthen ikke forsvare, at vi har en spidskandidat, der er så langt væk fra virkeligheden.

Spørgsmål: Vil du bakke op om Allerslev som borgmester, hvis I begge bliver valgt ind?

- Hvis jeg ikke har andre muligheder, så kan jeg jo blive nødt til det. Men jeg håber, den politiske situation er sådan, at jeg har andre muligheder.

- Jeg tror ikke på, at hun var blevet spidskandidat, hvis radikale vælgere havde haft den information, vi har nu.

Tommy Petersen, der er gruppeformand for de otte radikale på Københavns Rådhus, understreger i en skriftlig kommentar, at der er fuld opbakning til Allerslev:

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Randi ikke længere ønsker at være en del af holdet, men jeg vil gerne understrege, at hun står alene med sin udmelding.

Gruppeformanden betoner, at Allerslev er spidskandidat, fordi hun "er dygtig og har skabt mange gode radikale resultater".

Også formand for Hovedstadens Radikale Venstre, Bo Nissen Knudsen, giver i en pressemeddelelse fuld opbakning:

- Det er ikke bare en usædvanlig og en uheldig situation, det er en situation vi på alle måder helst ville have undgået.

- En enkelt kandidat kan dog ikke lave om på, at Anna Mee har vælgerforeningens opbakning som partiets spidskandidat. Det har medlemmerne besluttet enstemmigt.

Randi Hjortsholm understreger, at hun står 100 procent inde for partiets politik - og at hun vil stemme loyalt, hvis hun bliver valgt ind.

- Hvis jeg bliver valgt ind, så samarbejder jeg selvfølgelig med de personer, der også bliver valgt ind.

Spørgsmål: Fortjener Allerslev at fortsætte som borgmester?

- Det vil jeg lade være op til vælgerne at afgøre. Hvis man vil stemme på De Radikale, skal man stemme på den kandidat, der står for de værdier, man selv står for.

/ritzau/