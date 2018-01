Råd advarer mod peberspray: Kan blive vendt mod dig selv

POLITIK: Det er bestemt ikke en god idé at gøre det lovligt at have peberspray i de danske hjem.

Det mener formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Henrik Dam.

- Hvis du har pebersprayen på dig, kan det være, at du lykkes med at bruge den mod gerningspersonen. Men du kan også komme i en situation, hvor gerningsmanden vender pebersprayen mod dig, siger Henrik Dam.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om at gøre det lovligt for personer over 18 år at have en peberspray derhjemme. Særligt udsatte skal også have lov til at bære peberspray offentligt. Det kan eksempelvis være ofre for stalking.

Forslaget vil blive fremsat til efteråret, og det har støtte fra Dansk Folkeparti, så der er et flertal.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger, at forslaget skal skabe mere tryghed. Men sådan ser Det Kriminalpræventive Råd ikke på lovliggørelsen.

Regeringen bryder med princippet om, at det er politiets opgave at beskytte borgerne, mener rådet.

- Jeg er generelt betænkelig ved, at man begynder at bevæbne vores befolkning, siger Henrik Dam.

- Vi har en samfundsmodel i Danmark, som er rigtigt god. Vi betaler alle skat, og så beskytter staten også os mod forbrydere. Det er politiets opgave at bekæmpe kriminalitet.

Sammen med forslaget vil regeringen også øge straffen for at bære peberspray ulovligt i det offentlige.

I dag giver det en bøde på 3000 kroner, men overtrædelsen skal fremover kvitteres med 14 dages ubetinget fængsel.

Ifølge Henrik Dam vil en højere straf dog næppe afholde kriminelle fra at gå med pebersprayen ulovligt.

- For en voldtægtsmand, der bevæbner sig med en peberspray, vil de 14 dages fængsel blive summeret under den straf, han ville få for at begå en fuldbyrdet voldtægt, siger formanden.

Peberspray består af en neutral væske, der er blandet med en stærk koncentration af potente krydderier. Sprayen giver svær svien i øjnene og åndedrætsbesvær.

Virkningen fortager sig dog gradvist efter et kort stykke tid.

