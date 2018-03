Rådgiver: Trump underskriver toldforslag torsdag

USA's præsident, Donald Trump, ventes torsdag aften dansk tid at underskrive sit kontroversielle forslag om told på stål og aluminium.

Det oplyser hans handelsrådgiver Peter Navarro til Fox Business.

Klokken 21.30 dansk tid mødes præsidenten i Det Ovale Værelse med repræsentanter for stål- og aluminiumsindustrien. Her ventes Trump at underskrive forslaget.

Derefter vil der gå mellem 15 og 30 dage, inden tolden træder i kraft, siger rådgiveren.

Tidligere på måneden annoncerede Trump sin planer om at indføre ti procent told på aluminium og 25 procent told på stål.

Trumps planer har udløst en kraftig reaktion fra blandt andet EU. Unionen har gjort det klart, at den er parat med modsvar i form af afgifter på amerikanske varer, hvis Trump reelt indfører den kritiserede told.

EU-Kommissionen har allerede fremlagt en liste over amerikanske varer, der kan blive pålagt told.

Listen omfatter blandt andet vaskekummer af stål, motorcykler, yachter, makeup, t-shirts, jeans, bourbon og peanutbutter.

Torsdag sendte EU endnu en appel til præsidenten om at ændre planer.

- Vi har i de seneste dage og uger kontaktet de amerikanske myndigheder og har intenst forsøgt at overtale dem til ikke at forårsage større skader på den amerikanske økonomi og verdensøkonomien, siger Jyrki Katainen, der er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for vækst og investeringer.

Han tilføjer, at den planlagte told vil koste USA "tusinder og atter tusinder af arbejdspladser".

/ritzau/dpa