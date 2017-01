AARHUS: Den massive stigning i p-bøder i Aarhus får nu Venstre-rådmand Bünyamin Simsek til at lange ud efter sin rådmandskollega Kristian Würtz (S) i metroxpress.

- Viljen til at ville billisterne og forståelsen for, at det er et vigtigt redskab for familierne er ikke til stede hos teknikrådmanden og hans parti. Derfor har han skærpet heksejagten på bilister uden at bidrage med løsninger inden for sit ansvarsområde, siger Bünyamin Simsek.

Især problemerne på Ingerslev Boulevard på Frederiksbjerg, hvor der alene sidste år blev givet rekordhøje 1.600 p-bøder, undrer Simsek, der i maj 2016 fremsatte forslag om skrå-parkering efter at have været rundt med målebånd i området.

- På en time kunne vi anvise mindst 100 nye p-pladser ved at ændre fra parallelparkering til skråparkering i gaderne omkring Frederiksbjerg. Forslaget har nu været til behandling hos teknikrådmanden i over syv måneder, siger han til metroxpress.

Intet svar i syv måneder

Teknikrådmand Kristian Würtz ønsker ikke at svare på, hvorfor man stadig ikke har svaret på forslaget efter syv måneder. I et skriftligt svar skriver han dog:

- Vi har allerede etableret flere parkeringspladser på Frederiksbjerg, hvor der nu er skråparkering. Jeg har ikke noget mod skråparkering, men der er flere hensyn at tage. Gaderne skal blandt andet være brede nok, og jeg synes også, at det er vigtigt, at der for eksempel er grønne pletter og træer.

Han afviser, at han skulle drive heksejagt mod bilisterne.

- Jeg mener ikke, at man kan tale om en heksejagt, når p-vagterne udskriver p-afgifter til bilister, som for eksempel overtræder et standsningsforbud eller parkerer ulovligt på en cykelsti ved en skolevej, skriver Kristian Würtz til metroxpress.