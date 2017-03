Mand anholdt for drab

Rådmand: Hykleri at sige nej til at flyve med Ryanair

Ryanair begynder efter planen til efteråret at flyve til London fra Aalborg Lufthavn.

- Det er udtryk for notorisk hykleri, når borgmester Thomas Kastrup-Larsen på en og samme tid byder en virksomhed velkommen med åbne arme og siger nej til at samarbejde med den, siger Thomas Krarup.

Aalborg Kommune ejer langt hovedparten af Aalborg Lufthavn og har reelt også udpeget formanden for lufthavnens bestyrelse, der er den tidligere socialdemokratiske borgmester Henning G. Jensen.

AALBORG: Det er hykleri at forbyde ansatte i Aalborg Kommune at flyve med Ryanair. Det mener Thomas Krarup, konservativ gruppeformand og rådmand i Aalborg Kommune, fortæller DR Nordjylland.

