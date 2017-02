AALBORG: Som man kan læse andetsteds her på nordjyske.dk, så kommer de borgerlige i Aalborg Kommunes byråd med en skarp kritik af by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

De borgerlige kræver en redegørelse - og det skyldes et ønske om at sælge et havneareal ved Spritten uden at holde et offentligt udbud.

Men rådmand Hans Henrik Henriksen karakteriserer det borgerlige krav som politisk drilleri.

- Som du jo nok kan fornemme, så er jeg irriteret over det her, siger han, da NORDJYSKE fanger ham på telefonen torsdag aften.

- Jeg er meget forundret over, at Venstre i udvalget kan stemme for det her - og så nu laver sådan en kovending.

- Jeg tror, at de borgerlige og Enhedslisten skal passe på ikke at give borgerne en forventning om, at man når man bringer dette i udbud, så sidder man med guldrandet papir. Så forstår de simpelthen ikke, hvordan det fungerer. Når vi laver offentlige udbud, så kommer budgiverne stort set frem til den samme pris.

- Men vi har ikke tænkt os at forsøge at få det her igennem med et snævert flertal, siger Hans Henrik Henriksen, der dermed lægger op til, at den pågældende grund faktisk nu skal sendes i offentligt udbud.

Resultatet bliver det samme

Ifølge Hans Henrik Henriksen vil et offentligt udbud dog være forbundet med så mange betingelser, at interessen vil være minimal.

- Det, der nu bliver offentligt udbudt, er ikke meget værd uden de funktioner, der ligger inde på spritgrunden.

- Så det er nok svært at forestille sig, at der vil være andre (end Aalborg Ejendomme A/S som i forvejen er interesseret, red.), der byder på det, siger Hans Henrik Henriksen.

- Hvis resultatet bliver det samme, hvorfor sendte I så ikke bare grunden i offentligt udbud med det samme - i stedet for at forsøge at blive fritaget?

- Det ville have givet os noget fleksibilitet i forhold til den dialog, som vi har haft med developerne (ejendomsudviklerne, red.) omkring det her projekt.

- Men nu går vi igennem den her proces, siger Hans Henrik Henriksen, der bemærker, at forberedelsen af det offentlige udbud kommer til at være dyrere i mandskabstimer på By- og Landskabsforvaltningen.