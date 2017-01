Her er hvad YouSee-kunder får efter sort skærm

Britisk EU-ambassadør om exit: Svært at få godt forhandlingsresultat

Den 56-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

I retten nægtede manden sig skyldig. Han forklarede, at kommentaren var en reaktion på terrorangrebet mod den satiriske franske ugeavis Charlie Hebdo i januar 2015, og der derfor ikke var tale om en generel ytring.

AALBORG: Retten i Aalborg har idømt en 56-årig nordjysk mand 40 dages betinget fængsel for en kommentar på Facebook om at "skyde muslimer", og kommentaren var ifølge retten både en opfordring til en forbrydelse og en overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

56-årig mand dømt for racistisk kommentar på Facebook

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies