Radikal spidskandidat: Børn og unge er en langsigtet investering

SENNELS:- Jeg kan godt li’ at være der, hvor der bliver taget nogle store beslutninger, fortæller 35-årige jordemoder Annika Frøkjær Kanstrup, der er spidskandidat for Det Radikale Venstre ved kommunalbestyrelsesvalget i Thisted Kommune.

Det er første gang hun, stiller op til et politisk hverv. Men hun sammenligner det ansvar, som hun håber vælgerne vil give hende 16. november, med det, hun er vant til at have i forhold til fødende kvinder.

Vi skal lytte til hinanden

Hendes partis social-liberale kombination af frihed og ansvar for de svageste i samfundet har altid har tiltalt Annika Kanstrup. Men i kommunalpolitik er samarbejde vigtigere end ideologi, understreger hun:

- Vi skal arbejde sammen og lytte til hinanden. Lige meget hvilket parti, vi repræsenterer, er det det samme, vi gerne vil. Vi vil Thy, og vi vil gøre Thy så god som overhovedet muligt for borgerne.

Annika Kanstrup voksede op i Nors. Efter at hun i 2011 havde afsluttet jordemoderuddannelsen, boede hun og hendes mand, Simon Kanstrup, der også er thybo, forskellige steder i landet - bl. a. i nærheden af Fredericia, hvor hun i nogle år drev et privat firma sammen med en jordemoderkollega.

Men da barn nummer to kom til verden for fire år siden, modnedes beslutningen om at flytte hjem til Thy, og i et par år har familien boet på Malle Strandvej i Sennels. Her er Annika Kanstrup for tiden hjemmegående sammen med familiens yngste, Søs på ét år.

Politisk brænder hun ikke mindst for kommunens børn og unge:

- De har det overordnet rigtig godt, men på landsplan viser statistikken, at andelen af børn og unge, der mistrives, er eksploderet.

- En af de måder, vi kan ændre det på, er gennem bedre normeringer i vores institutioner. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde gratis samtaleterapi til de unge, og en opkvalificering af vores seksualvejledning, siger Annika Kanstrup.

Den slags tiltag koster:

- Men vi skal se det som en langsigtet investering. Samfundsøkonomisk kan det betale sig, siger Annika Kanstrup.

Hun udgør halvdelen af Det Radikale Venstres liste. Nummer to er Steen Asgeir Petersen.