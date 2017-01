VESTHIMMERLAND: De Radikale i Vesthimmerland har valgt 51-årige Søren Dolmer som partiets spidskandidat ved det kommende kommunalvalg. Søren Dolmer er viceforstander på Farsø Efterskole og er bosiddende i Risgårde tæt på Strandby i Vesthimmerland.

Med valget af Søren Dolmer er der fundet afløsning for Ninni Lodahl Gjessing, som har meddelt, at hun stopper i byrådet udgangen af denne valgperiode. Ninni Lodahl Gjessing har de sidste 16 år været den radikale stemme i Løgstør og efterfølgende i Vesthimmerlands byråd.

Søren Dolmer siger, at han vil fortsætte Ninni Lodahl Gjessings kamp og går til valg på at styrke skolen i Vesthimmerland til gavn for børn og unge.

- Det kan bl.a. ske ved at "sætte lærere og ledere fri". Det skal f.eks. være op til den enkelte skoleleder i samarbejde med lærere og skolebestyrelse lokalt at aftale i hvilket omfang lærernes forberedelse skal foregå på skolen, siger han.