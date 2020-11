Radikale vil fjerne en tredjedel af landbrugsjorden

KØBENHAVN:De Radikale vil bruge en milliard kroner til at tage en tredjedel ud af det nuværende landbrugsareal inden 2050.

Det fremgår af partiets finanslovsudspil, der rummer grønne initiativer der ifølge Radikale vil reducere CO2-udledningen med 5,6 millioner ton i 2030.

Partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, øjner muligheden for, at coronakrisen kan føre Danmark styrket ud på den anden side, hvis der bliver fokuseret på grønne investeringer.

- Vi har en lang række forslag til en grøn genstart, og at vi får taget markante skridt for at reducere vores CO2-udslip, siger hun.

- Vi skal jo bruge den krise, vi står i, til at investere og komme ud af den.

Partiet vil blandt andet have afsat penge til et permanent grønt råderum på to milliarder kroner årligt.

En milliard kroner skal bruges til at udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal inden 2050.

Pengene skal lægges i en fond, der gennem blandt andet opkøb og ombytning skal have et mål om at reducere CO2-udledningen fra danske jorde med tre millioner ton.

Derudover skal der bruges en milliard på at omstille til grøn transport. Det omfatter både en million grønne biler på vejene i 2030, som De Radikale sammen med De Konservative og Venstre er gået sammen om at kræve, og bedre cykelinfrastruktur.

I et interview med Politiken i sidste uge, sagde Sofie Carsten Nielsen, at De Radikale dropper truslen om at stemme imod en finanslov for næste år, hvis ikke regeringen vil halvere udslippet af drivhusgasser i 2025 målt i forhold til niveauet i 1990.

Hun mener ikke, at partiet - som har været ramt af krænkelsessager, som har ført både lederskifte og dårlige meningsmålinger med sig - er i en position, hvor det skal "bruge resten af efteråret på at udstede trusler om valg".

- Vi har lagt truslerne lidt på hylden, men ikke ambitionerne. Det er for at vise, at man faktisk godt kan prioritere og finansiere det grønne, hvis man vil, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det er klart, at vi er nødt til at indgå kompromisser herfra. Men det er regeringen altså også, for der er en efterspørgsel på meget mere grøn handling. Ikke bare fra os, men fra partierne hele vejen rundt om regeringen.

Pengene til De Radikales finanslovsønsker skal blandt andet findes ved at lægge en CO2-afgift på fly fra januar 2022.

Med forslaget vil alle fly, der letter fra Danmark, skulle betale 250 kroner for hvert ton CO2, som flyet udleder.

Desuden vil partiet finde 2,6 milliarder kroner næste år ved at afskaffe den grønne check.

/ritzau/