Radio- og tv-nævn: DR levede op til forpligtelser i 2016

DANMARK: DR levede op til sine forpligtelser som public service-institution i 2016.

Det skriver Radio- og tv-nævnet, der hører under Slots-og Kulturstyrelsen, i en årlig vurdering.

- På baggrund af sin gennemgang af DR’s public service-redegørelse for 2016 finder Radio- og tv-nævnet, at DR i 2016 til fulde opfylder public service-kontraktens krav, og at redegørelsen giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s programudbud og danskernes brug heraf, lyder det i nævnets konklusion.

Radio- og tv-nævnet består af 10 medlemmer og er nedsat af kulturministeren.

Nævnets vurdering sker, på baggrund af en årlig redegørelse som DR sender til nævnet.

DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn glæder sig over nævnets klare konklusion.

- DR’s særlige rolle i det danske mediebillede er bygget på, at vi kan levere noget unikt indhold til hele befolkningen.

- Public servicekontrakten er den konkrete udmøntning af de forpligtelser, og derfor er jeg meget tilfreds med, at nævnet så entydigt vurderer, at vi lever op til kontrakten, siger hun i en pressemeddelelse.

Her hæfter hun sig særligt ved, at nævnet noterer sig, at DR har fokus på danskproduceret indhold og samfundsaktuelle historier på DR3 og P3.

Både det danskproducerede indhold og DR’s ungdomskanaler på radio og tv har det sidste år været udsat for politisk kritik, som kan få betydning for det nye medieforlig, som skal forhandles om til foråret.

Her besluttes de økonomiske rammer for medierne de næste fire år.

/ritzau/