Klummesmølfen og litteraturen

klumme: Hun er opdraget til at ikke spilde tiden på pjat, så hun skal huske at tage sig tid til at læse.

- Jeg havde været et helt andet menneske, hvis ikke jeg havde haft de her bøger, som Mette Kirstine Goddiksen, journalist på Kunsten i Aalborg, siger.

Og hun har også meget andet, hun skal nå: sin familie, sit arbejde på Kunsten og så hendes passion for at skrive klummer. "Klummesmølfen", kalder hun med et glimt i øjet sig selv, men det er ellers en seriøs sag:

- Dybest set, vil jeg gerne gøre verden til et bedre sted at være. Det gør jeg ved at skrive klummer om det uperfekte 'mig' og få folk til at tænke over det jeg skriver om. Og de må også gerne grine lidt, og gerne ad mig.

Mød Mette Kirstine Goddiksen i denne podcast, hvor hun fortæller om sit livslange forhold til bøger og litteratur.

Coronavirussen har fuldstændig ændret vores dagligdag og aflyst mange offentlige arrangementer. Blandt andet skulle Nordjyllands største litteraturfestival Ordkraft afholdes for 10. gang i april, men den fest er udskudt til 2021. Men det skal ikke afholde os fra at tale bøger og litteratur med nordjyderne.

Denne podcast er optaget kort før landet lukkede helt ned, så det arrangement, der nævnes til sidst i podcasten, er naturligvis siden blevet aflyst.