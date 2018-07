Række af større eksplosioner ryster Afghanistans hovedstad

En serie af voldsomme eksplosioner har tirsdag rystet Afghanistans hovedstad, Kabul. En unavngiven politikilde bekræfter, at mindst to raketter er blevet skudt ind i et beboelsesområder i byen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mindst fire personer er såret, oplyser talsmanden fra politiet.

Vidner melder desuden om en tredje eksplosion i byen. Politiets unavngivne talsmand, som Reuters har talt, vidste ikke, hvor eksplosionen var sket, eller hvad der var sket.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at der er tale om flere raketangreb, og der er civile ofre. En polititalsmand ved navn Hashmat Stanikzai citeres for, at tre personer er såret i et hus, der er blevet ramt af en raket.

- Baseret på tidlige meldinger har en raket ramt en beboelsesbygning og såret tre, siger Hashmat Stanikzai ifølge AFP.

Også AFP's reporter på stedet melder om en tredje eksplosion.

Eksplosionerne kommer efter 23 personer døde i et selvmordsangreb søndag nær byens lufthavn.

Ingen har endnu taget ansvaret for angrebet tirsdag. Islamisk Stat har erklæret sig som bagmænd bag søndagens angreb.

Eksplosionerne kommer på et uroligt tidspunkt i Afghanistan.

Raketangrebene i Kabul kommer samme dag, som det afghanske militær oplyser, at det har dræbt 12 Taliban-oprørere inklusive en regional leder i den nordøstlige provins Kapisa under et møde mellem regionale Taliban-ledere.

/ritzau/