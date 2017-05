Rækkehus udbrændt

HANSTHOLM: Et rækkehus på Bygmarken i Hanstholm er totalt ubeboeligt og på det nærmeste udbrændt efter en voldsom brand hærgede huset sent torsdag aften.

- Vi fik alarmen klokken 20.51, men vi kan endnu ikke sige så meget om brandårsag, da der fortsat arbejdes med at slukke ilden derude, sagde vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj ved 22-tiden torsdag aften.

Der var ingen hjemme i rækkehuset, da branden opstod.

- Det hele er brand-, røg- og sodskadet og huset er helt ubeboeligt. Ejeren og hans familie skal genhuses, lyder det fra indsatsleder Rasmus Evald fra Nordjyllands Beredskab i Thisted Kommune.

Han havde et slukningstog fra Hanstholm på opgaven, og det lykkedes dem at forhindre, at branden bredte sig til andre huse i rækken.

Ejeren er underrettet om branden, hvor ingen kom til skade eller var i umiddelbar fare.