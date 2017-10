Punktering under rallyløb kostede to unge livet

RANDERS: En voldsom ulykke under et rallyløb i Randers i september, hvor to personer blev dræbt, skyldtes formentlig en punktering.

Det skriver bilinspektøren i sin rapport om ulykken, oplyser kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Bilinspektøren konkluderer derfor, at der var tale om et hændeligt uheld, og at der ikke er grundlag for at sigte føreren i forbindelse med ulykken.

Ulykken skete 16. september ved rallyløbet Yokohomamesterskabet Vest i området omkring Lollandsvej i den sydvestlige del af Randers.

I et sving mistede rallykøreren kontrollen over sin bil, der kørte af banen og ramte to officials.

En 21-årig kvinde fra Rudkøbing og en 22-årig mand fra Hammel blev dræbt ved ulykken. Bilens fører, en 73-årig mand, og den 22-årige kvindelige co-driver måtte begge til behandling på sygehuset.

Som altid ved alvorlige ulykker har en bilinspektør undersøgt, hvad der gik galt - blandt andet for at politiet kan afgøre, om føreren kan gøres ansvarlig for ulykken.

Bilinspektørens konklusion om, at bilen kørte galt på grund af en punktering betyder, at føreren ikke kan bebrejdes noget i forbindelse med ulykken.

Da de to unge, der blev dræbt, arbejdede som officials ved løbet, blev Arbejdstilsynet også tilkaldt. Det skal undersøge, om alle regler om sikkerhed ved løbet er blevet overholdt.

Tilsynet er endnu ikke kommet med sin rapport.

/ritzau/