NØRRESUNDBY: En 22-årig mand fra Brønderslev blev natten til onsdag anholdt og sigtet for at køre bil, selv om han var frakendt kørekortet, ikke at standse på politiets anmodning samt for at køre i påvirket tilstand. Det skete efter en kort eftersættelse i Nørresundby, hvor en hundepatrulje klokken 00.21 så bilen køre alt for hurtigt på Østermarksvej, fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

Ved Hvorupvej fortsatte den 22-årige lige over i t-krydset, men han kunne ikke svinge til venstre på grund af den høje hastighed. I stedet fortsatte bilen ind i en betonklods, og den ramte et hegn. Under manøvren blev et elskab påkørt og ødelagt.

Få sekunder efter ankom hundepatruljen til stedet, og føreren, som var på vej ud af bilen, blev anholdt på stedet.

Den 22-årige mand blev kørt med ambulance til Aalborg Universitetshospital, hvor han blev behandlet for lettere skader. Han fik også udtaget blodprøve for at fastslå, om han var under påvirkning af alkohol og euforiserende stoffer. Han blev løsladt efter behandlingen.

Bilen, som den unge mand kørte i, blev formentlig totalskadet ved sammenstødet med betonklodsen.