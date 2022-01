Randers bekræfter AaB-interesse i Thomasberg

KØBENHAVN:En mindre trænerrokade kan være undervejs i Superligaen.

Torsdag aften kunne den svenske avis Expressen fortælle, at Hammarby er tæt på at ansætte AaB-træner Marti Cifuentes som ny cheftræner.

Tidligt fredag morgen erfarede Ekstra Bladet så, at AaB havde vendt blikket mod Kronjylland i jagten på en mulig afløser. Senere fredag bekræfter Randers FC interessen fra Aalborg.

Over for Randers Amts Avis siger Randers' sportsdirektør, Søren Pedersen, at AaB har vist interesse, men at der ikke er forhandlinger i gang.

- Men det kan være, at vi hen over weekenden bliver klogere på, hvad der kommer til at ske, siger Søren Pedersen til avisen.

Randers er ifølge Pedersen ikke afvisende over for at lade Thomasberg skifte klub, hvis træneren ønsker det, men understreger, at man er glad for Thomasberg, der "gør det vanvittigt godt".

- Derfor håber jeg selvfølgelig også fra min stol, at han vælger os frem for en anden klub, siger Pedersen til Randers Amts Avis.

Thomas Thomasberg har en fortid som spiller i AaB. Han har været træner i Randers siden 2018 og forlængede sidste år sin kontrakt med klubben frem til 2025.

Af samme grund ville Randers skulle kompenseres af AaB, hvis Thomasberg skifter, lyder det fra Søren Pedersen.

Marti Cifuentes havde 1. januar i år etårsjubilæum som AaB-træner, men meldes altså på vej til Sverige.

Skulle Thomas Thomasberg skifte til AaB fra Randers, vil hans sportslige situation ikke ændre sig ret meget.

Randers spiller ganske vist europæisk fodbold i denne sæson - det gør AaB ikke - men i Superligaen er holdene à point på fjerde- og femtepladsen, inden forårssæsonen går i gang i februar.

