Brøndby dropper Hobro-indkøb

FODBOLD: Det bliver en meget kort karriere, som fodboldspilleren Björn Kopplin får i Brøndby. DM-sølvvinderne meddeler, at klubben fra årsskiftet har solgt backen til Randers FC.

Brøndby hentede i sommer Björn Kopplin i Hobro på en fri transfer og en kontrakt af to års varighed, men han har kun opnået fire kampe for træner Alexander Zornigers hold.

- Björn har ønsket spilletid, og da Randers FC har været særdeles interesseret i at få ham tilknyttet, så har vi accepteret, at Björn skifter på en transfer til vinter, også selv om det blev et kortere ophold, end nogen af os havde forventet, siger sportsdirektør Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

I Randers FC bliver Björn Kopplin genforenet med cheftræner Thomas Thomasberg, der havde tyskeren under sine vinger i Hobro-tiden.

/ritzau/