Randers FC stopper samarbejdet med træneren

FODBOLD: Randers FC stopper samarbejdet med klubbens cheftræner, Ólafur Kristjánsson, med øjeblikkelig virkning.

Klubben befinder sig på en sidsteplads i Superligaen med syv point efter 11 spillerunder.

Randers-direktør Michael Gravgaard har gennem flere uger haft en tæt dialog med Kristjánsson om udviklingen.

- Jeg er rigtig ked af at klubben, Ólafur og jeg ikke er lykkedes bedre i denne sæson, og nu er det min opgave at finde en, som sammen med resten af det sportslige team kan tage over og få os væk fra bunden af Alka Superligaen, siger Michael Gravgaard til klubbens hjemmeside.

/ritzau/