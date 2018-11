Ransagninger i Pandrup-området: Tyvekoster for hundredtusindvis af kroner

PANDRUP: Politifolk fra Nordjyllands Politi slog fredag til mod flere adresser i Pandrup-området i Vendsyssel, hvor der blev foretaget adskillige ransagninger og desuden anholdt en 42-årig mand fra lokalområdet samt beslaglagt en del formodede tyvekoster.

Aktionen skete efter længere tids intens efterforskning, der er foretaget i samarbejde Midt- og Vestjyllands Politi. Det er denne efterforskning, som har ført politiet på sporet af, at tyvekoster og andre effekter fra et større tyveri af beklædning fra et lager i Herning i august 2018, skulle befinde sig på forskellige adresser i Vendsyssel.

Den ansvarlige for politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann, er godt tilfreds med dagens indsats:

- En solid efterforskning gjorde, at vi i dag kunne skride til anholdelse af en mistænkt person, ligesom vi har beslaglagt en lang række formodede tyvekoster. Jeg er tilfreds med forløbet af aktionen, siger Mikkel Brügmann.

Sprut og cigaretter

Han vil ikke nærmere ind på, hvilken virksomhed i Herningområdet tyveriet er gået ud over, ligesom han heller ikke vil oplyse nærmere om hvad slags tøj, der er tale om.

Den 42-årige mand fra lokalområdet blev tilbageholdt på en af de ransagede adresser, ligesom politiet beslaglagde beklædning for flere hundrede tusinde kroner, nogle paller med spiritus og ca. 200 gram hash samt et større antal cigaretter uden banderole.

- Nu skal efterforskningen gerne finde frem til, hvem der er de rette ejere af spiritussen og de mange cigaretter, som er blevet fundet ved ransagningerne, oplyser politikommissæren.

Mikkel Brügmann afviser ikke, at der kan ske yderligere anholdelser i sagen i de kommende dage og uger.

Politiets jurister har vurderet, at der formentlig ikke skal ske fremstilling i grundlovsforhør af den anholdte person, først og fremmest fordi det er vurderingen, at han på fri fod ikke har mulighed for at blande sig i den videre efterforskning i sagen - men politiet opretholder sigtelsen for indbrud mod ham.

- Der kommer et retsligt efterspil på et tidspunkt, siger Mikkel Brügmann.