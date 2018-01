Rap-dronning fra Bronx indtager Roskilde Festival

Når Roskilde Festival til sommer løber af stablen, bliver det med den amerikanske rapper Cardi B på kunstnerlisten.

Det oplyser Roskilde Festival tirsdag.

Den 25-årige sangerinde fra Bronx har på rekordtid taget turen fra et turbulent liv som bandemedlem og stripper til toppen af de amerikanske hitlister med numre som "Bodak Yellow" og "Finesse".

Sidstnævnte i øvrigt i selskab med sangeren Bruno Mars, der i forvejen er at finde på Roskilde Festivals plakat i år.

- Hun er virkelig en fremadstormende rapper lige nu, som blandt andet var med i grammy-showet forleden sammen med Bruno Mars, siger programchef Anders Wahrén.

Han har store forventninger til sangerinden, der er den første rapper, som kan prale af have haft tre numre på top 10-listen i USA på samme tid.

- Hun har den type fans, der kan hendes numre udenad. Så der vil helt sikkert være pakket af folk, som er meget medlevende, og som er med på alt, hvad hun gør og siger, forventer Anders Wahrén.

Ud over Cardi B løfter festivalen også sløret for 17 andre navne, blandt andre danske Alex Vargas, Veto og The Minds of 99.

Roskilde Festival har indtil nu offentliggjort 49 navne på festivalen, der i alt vil byde på 175 kunstnere.

Mandag kom det frem, at verdensstjernen Eminem indtager Orange Scene onsdag 4. juli.

Det har sat blus under billetsalget i en grad, så der ifølge Anders Wahrén er tæt på at være udsolgt af éndagsbilletter til om onsdagen.

Tidligere har festivalen offentliggjort navne som Gorillaz, David Byrne, Stormzy, Nephew, Benal og First Aid Kit.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 30. juni til lørdag 7. juli 2018.

/ritzau/